Brabantse jagers mogen 's nachts op wilde zwijnen schieten: 'Het is pure noodzaak’

vrijdaginterview Hoe ze in Den Haag met elkaar omgaan? Willem van den Elzen zou er iets van zeggen

29 januari STEVENSBEEK - Humor. Saamhorigheidsgevoel. Respect. Verstand van zaken. Willem van den Elzen (57) uit Stevensbeek mist het allemaal in de actuele politiek. Tijdens een boerendemonstratie besloot hij politiek actief te worden. Nu is hij verkiesbaar. ,,Maar ik ben geen FDF-strijder of zo.’’