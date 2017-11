‘Brand bij flat Cuijk was een aanslag’

Brabantse Milieu federatie: 'Stop massale in­sec­ten­sterf­te'

1 november DEN BOSCH - Provincie, waterschappen en gemeenten moeten direct maatregelen nemen om de massale insectensterfte te keren. Dat schrijft de Brabantse Milieufederatie in een brief aan de Brabantse overheden. Aanleiding voor de brief is recent onderzoek waaruit blijkt dat het aantal insecten de afgelopen decennia schrikbarend is afgenomen. In de brief doet de Brabantse Milieufederatie concrete aanbevelingen om de insectensterfte een halt toe te roepen.