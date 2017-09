Brandweer heeft uitslaande brand in Beugen onder controle

Inwoners: 'Hoog tijd voor nieuwe huizen in Stevensbeek'

18 september STEVENSBEEK - Het is de hoogste tijd dat er nieuwe woningen bijkomen in Stevensbeek, verzucht Dorpsraad-secretaris Juan Jakobs. Voorzitter Gerard de Baaij van Stichting Dorpsraad RvM Stevensbeek is het roerend met hem eens. En kennelijk het hele dorp, zo blijkt uit een enquête over de woonbehoeften.