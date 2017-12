Burgemeester Cuijk druk met sluiten drugshuizen

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Burgemeesters in het Land van Cuijk en Gennep hebben nu al, terwijl het jaar nog niet voorbij is, meer 'drugswoningen' gesloten dan over heel 2016. 27 dit jaar, tegenover 21 vorig jaar.

Dat blijkt uit door De Gelderlander opgevraagde cijfers bij de zes gemeenten. Vooral in Cuijk is de burgemeester de laatste tijd druk met het voor drie maanden afsluiten van woningen waar eerder door de politie een wietkwekerij is aangetroffen.

Beers en Haps

Recent nog in de wijken Padbroek (Kievitenveld) en Heeswijkse Kampen (Kardinaalsmuts). De teller voor de gemeente Cuijk staat nu al op twaalf. De meeste dichtgetimmerde 'drugshuizen', negen, staan in Cuijk zelf. Verder ook in de kerkdorpen Beers, Katwijk en Haps. In 2016 gingen in de gemeente Cuijk 'maar' acht woningen om deze reden op slot.

Burgemeesters mogen woningen op basis van de Opiumwet voor drie maanden sluiten als er drugs gevonden worden. Dit is al mogelijk vanaf vijf gram hennep, 0,5 gram harddrugs of vijf hennepplanten.

Gele kaart

Deze regio kiest daarbij, zoals ook steeds meer gemeenten elders in het land, voor de zogeheten harde 'one strike and you're out'-aanpak. Hierbij gaan huizen direct op slot wanneer er drugs gevonden wordt. Eerst waarschuwen, een gele kaart, is er niet meer bij.

Een gemeentewoordvoerder van Boxmeer, waar dit jaar in Boxmeer zelf, Maashees en Overloon al kwekerijen ontmanteld zijn: ,,We geven hiermee een duidelijk signaal af. Door tijdelijke sluiting halen we de loop eruit en laten we aan onze burgers zien dat wij dit probleem serieus nemen.’’

Verdachte situaties

De politie Oost-Brabant zegt in het Land van Cuijk over de hele linie 'een lichte stijging' van het aantal hennepkwekerijen waar te nemen. ,,De gemeenten besteden dit jaar heel veel aandacht aan de preventieve kant’’, zegt een politiewoordvoerder. De politie doelt op de zogeheten ondermijningsbrief van de Land van Cuijkse burgemeesters waarin ze burgers oproepen verdachte situaties direct te melden. ,,Daardoor krijgen we ook meer meldingen, kunnen we meer onderzoeken en worden er ook meer kwekerijen opgerold.’’

Cuijks burgemeester Wim Hillenaar maakt zich ernstig zorgen over dat er steeds meer wietkwekerijen in huizen in woonwijken aangetroffen worden, met alle brandrisico's van dien vanwege illegaal afgetapte stroom. ,,Ik heb al vaker mijn zorgen hierover uitgesproken. Zeker als je bedenkt dat er ongetwijfeld ook locaties zijn die nog niet zijn ontdekt. Daarom hebben we ook huis-aan-huis die brief verspreid. We moeten er samen niet voor wegkijken.’’

Levensgevaarlijk