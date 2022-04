Bypass nodig voor kermis in Cuijk: Grotestraat is onbruikbaar vanwege onderhoud

Oekraïens paasfeest een paar duizend kilometer van huis, in Linden

LINDEN - Een wapenstilstand zat er in Oekraïne niet in tijdens de viering van het orthodoxe paasfeest afgelopen weekend. In zijn videoboodschap vorige week zei de Oekraïense president Zelensky dat de Russen het voorstel daartoe hadden afgewezen.

25 april