Carnaval op steeds meer plaatsen geschrapt, verenigingen denken na over alternatieven

‘Vrijdag 12 november verschenen de jeugdheersers van ’t Germelaand nog vol enthousiasme in een goed gevulde feesttempel in Myllesweerd. Maar verder zullen er dit jaar geen carnavalshoogheden verschijnen in Mill’, laat de Millse carnavalsvereniging weten.

Besmettingen

‘We zijn van mening dat grote carnavalsfeesten en het oproepen van inwoners om gezamenlijk te werken aan acts voor pronkzittingen en het bouwen van carnavalswagens niet past in deze tijd van besmettingen’, laat de Millse carnavalsvereniging via een persbericht weten.

Ze weten al dat het niet kan zoals we willen. De Mèrtzit­ting is op dit moment een brug te ver

Mocht er eind februari, in het echte carnavalsweekend toch ruimte zijn voor een carnavalsfeest, ‘dan zal men in overleg met de lokale horeca bekijken welke mogelijkheden er zijn’.

Mogelijke alternatieven

Burgemeester Hans Teunissen van Gennep gaat 11 januari in overleg met de carnavalsverenigingen in zijn gemeente over mogelijke alternatieven. ,,Ze weten al dat het niet kan zoals we willen.” Neem de Mèrtzitting, het drukbezochte spektakel op de Markt in Gennep met duizenden bezoekers. ,,Dat is op dit moment een brug te ver. Je moet er niet vanuit gaan dat die doorgaat.”