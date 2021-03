CDA-gedeputeerden Limburg per direct weg om integriteitskwestie

Zonnepark in Stevens­beek? ‘Een heel slecht idee’

21 maart STEVENSBEEK - Duurzame energie is leuk en aardig, vindt Marcel de Lange uit Stevensbeek, maar een grootschalig zonnepark in zijn ‘achtertuin’ aan de Lactariaweg, daar is hij faliekant tegen. En hij staat niet alleen. Zo’n 50 omwonenden zijn met hem in verzet tegen de plannen van de gemeente Sint Anthonis.