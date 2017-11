Celstraf geëist tegen wapenverzamelaar uit Cuijk

DEN BOSCH/ CUIJK - De 49-jarige man uit Cuijk, die zonder vergunning wapens bewaarde in een loods en in zijn huis, moet van het Openbaar Ministerie een celstraf van 12 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, krijgen.

De man sloeg een semiautomatisch kogelgeweer, een zelfgemaakt 'schietmasker' en munitie op in een slachterij in een loods aan de Overhage in zijn woonplaats. Hij bewaarde had twee geluiddempers, een gasdrukwapen en een luchtdrukwapen in zijn eigen woning.

De verdachte vertelde dat hij het grootste wapen, het kogelgeweer van het merk 'Flobert', van zijn vader had overgenomen. ,,Als u dat wapen had willen houden, dan had u een vergunning aan moeten vragen”, stelde de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. ,,Dat is er gewoon nooit van gekomen”, zei de verdachte.

Zijn advocate, L. van der Grinten, stelde dat er veel te zware opsporingsmethodes waren gebruikt tegen de Cuijkenaar. De politie kwam in 2016 op het spoor van de verdachte na een tip bij 'meld misdaad anoniem'. De onbekende beller vertelde dat de verdachte betrokken was bij een schietincident in Cuijk op 31 december 2011. Daarbij liep een 11-jarige jongen een schotwond op.

Camera's

Op basis van die ene melding besloot de politie de verdachte 'stelselmatig te observeren'. Agenten zetten een baken onder zijn auto en plaatsten camera's in de buurt van de loods aan de Overhage, waar ze hem regelmatig langs zagen komen. ,,Het enige bewijs dat daar uit voortkwam, was dat mijn cliënt omging met stropers”, aldus Van Grinten. Toch besloot de politie tot 'een inkijkoperatie' in de loods.

Daar troffen ze een ruimte vol snijplanken, messen en tangen. Er hingen dode vossen aan haken en er waren lange jachtgeweren: het was een slachterij voor jachtwild. Deze werd gebruikt door mensen die wel over een jachtwapenvergunning beschikten. De verdachte sloeg er ook zijn Flobert kogelgeweer op.

Moord

Die beschuldiging van poging tot moord bleek later niet te kloppen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht de wapens van de verdachte en kon aantonen dat de kogel waardoor het jongetje werd getroffen, beslist niet uit een wapen van de verdachte afkomstig was.

De ongefundeerde beschuldiging had een grote impact op de Cuijkenaar: onbekenden vernielden zijn auto en hij werd 'met de nek aangekeken' in het dorp.