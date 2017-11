Center Parcs deelt geen Radler meer uit na klacht

Vermoedelijk keren de gewraakte welkomstkoffertjes niet terug. Center Parcs wilde toch al overgaan op een nieuw koffertje, zegt de woordvoerster. Dat zal niet langer worden overhandigd aan kinderen. ,,Het punt is niet zozeer dat er alcoholvrije drankjes in het koffertje zitten, maar dat het pakketje aan ouders overhandigd moet worden.” Dat is bij de familie Cohen niet gebeurd en dat was fout, zegt Van Buren. ,,De ouders moeten bepalen of het kind mag hebben wat in het koffertje zit.”



Heineken meldt dat het 'nooit de bedoeling' is geweest om minderjarigen in contact te brengen met de alcoholvrije producten. Aan Cohen liet de bierproducent al eerder weten meteen met de reclame te stoppen. Cohen is er blij mee. Over de 'trage' reactie van Center Parcs is hij minder te spreken. ,,Uiteindelijk heeft een pr-medewerker me geprobeerd te bellen en een bericht achtergelaten. Daarna heb ik niets meer gehoord."