Chefkok Wouter zocht in coronatijd naar alternatieve inkomsten en begon zijn eigen brouwerij: ‘Bier drinken doet immers iedereen’

De fijne kneepjes van het vak leerde Wouter Leurs (40) als twintiger net van school in het Zuid-Afrikaanse Franschhoek. Na drie jaar keerde hij terug naar Limburg om te gaan werken in de keuken van gerenommeerde restaurants als Valuas en Wilhelmina in Venlo en de Holtmühle in Tegelen. Met deze ervaring op zak begon hij in 2008 voor zichzelf. Na enkele maanden werken in De Vier Linden tegenover het treinstation in Vierlingsbeek nam de souschef het stokje over van toenmalig eigenaar Patrick Verhoeven.