Cijfers schokken Brabant: veel verkeersdoden droegen geen gordel

Het staat in een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die in opdracht van de provincie Noord-Brabant de verkeersongelukken analyseerde.



Cijfers over de provincie Gelderland heeft de SWOV niet, maar wel is er enkele jaren geleden een landelijk onderzoek gedaan naar dodelijke ongevallen op rijkswegen. Ook toen bleek dat van de overleden inzittenden waarvan het gordelgebruik bekend was, een derde geen autogordel droeg.



De provincie Noord-Brabant reageert geschokt en kondigt actie aan. Het dragen van een autogordel had namelijk levens kunnen redden in Brabant, zo luidt de conclusie. Van de 44 dodelijke slachtoffers die geen riem droegen, zaten er 24 achter het stuur en waren er 20 passagier. Negentien van hen werden uit het voertuig geslingerd door de klap van het ongeluk.