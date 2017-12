Cipier ontslagen om smokkelen in gevangenis Grave

GRAVE - Negen telefoons, drank en drugs. Dat was de vangst bij een zoekactie eerder dit jaar in de gevangenis van Grave. Eén medewerker, die betrokken was bij het binnensmokkelen van de spullen, is ontslagen. Dat schrijft minister Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister beantwoordt in de brief Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van publicaties van De Gelderlander begin april. Daarin wordt bericht over het onderzoek naar het binnensmokkelen van goederen in gevangenis de Oosterhoek, en de betrokkenheid van cipiers daarbij. Dekker zegt nu pas met de antwoorden te kunnen komen omdat 'het disciplinair traject ten aanzien van een medewerker' een aantal maanden in beslag heeft genomen, en pas recent is afgerond.

Tipgever

Een tipgever wees justitie eind maart op een meerpersoonscel in de gevangenis, waar smokkelwaar te vinden zou zijn. Bij een doorzoeking werden inderdaad drie telefoons gevonden. Het was voor de directie en het Openbaar Ministerie aanleiding ook andere cellen te onderzoeken. Tijdens de vierdaagse zoekactie die daarop volgde, werd het dagprogramma voor de gevangenen stilgelegd en werd de gevangenis minutieus binnenstebuiten gekeerd. Resultaat, zo schrijft de minister: nog zes telefoons en een geringe hoeveelheid drank en drugs.

Dezelfde tipgever noemde de naam van een personeelslid, dat betrokken zou zijn bij het smokkelen van drank. De betreffende medewerker kreeg buitengewoon verlof, maar bleek niets verkeerd gedaan te hebben. 'Een onderzoek naar deze medewerker is inmiddels voltooid en heeft uitgewezen dat deze medewerker niet betrokken was bij de invoer', zo stelt Dekker in de brief. De medewerker is inmiddels weer aan het werk in de gevangenis.

Isoleercel

Vier gevangenen wezen vervolgens afzonderlijk van elkaar naar een cipier, die de telefoons, drank en drugs de gevangenis in zou hebben gesmokkeld. Deze man heeft bekend, en is inmiddels ontslagen, zo schrijft de minister. Acht gedetineerden werden naar aanleiding van de vondst van de smokkelwaar voor straf in een isoleercel geplaatst. 'Enkelen van hen zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere inrichting.'

Ministerie