CNC viert feest: koning Willem-Alexander opent hypermoderne compostfabriek Milsbeek

Met crowdfunding kloostertuin in Sint Agatha in oude glorie herstellen

12 april SINT AGATHA - Met crowdfunding moet de in verval geraakte kloostertuin in Sint Agatha weer in zijn oude glorie hersteld worden. De tuin moet in 2021 klaar zijn, dan bestaat het klooster in Sint Agatha 650 jaar. Er is 10.000 euro nodig.