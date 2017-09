College Boxmeer overleeft kwestie rond kankerziekenhuis, VVD stapt uit coalitie

Grave zit niet op windmolens te wachten

14 september GRAVE - Compleet verrast zijn ze in Grave over de plannen om aan de overkant van de Maas tussen Overasselt en Nederasselt windmolens te plaatsen. Hoeveel, hoe hoog en precies waar de windmolens moeten komen is nog niet bekend. In Grave lijkt niemand op de hoogte van de plannen.