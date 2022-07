Coronaprik zonder afspraak is populair, GGD Limburg-Noord verlengt de mogelijkheid hiervoor

Met subsidie komt het tijdens de Vierdaagse allemaal goed in Cuijk

CUIJK - Het begint komende vrijdag met het Pleinfeest Cuijk Cocktail The Party en eindigt een week later met de doorkomst van duizenden lopers: De Vierdaagse. Er zijn dit jaar dus weer gewoon Vierdaagsefeesten in Cuijk zijn. Al is dat niet zo gewoon. Want het comité dat de activiteiten altijd organiseerde is gestopt. Een aantal horecaondernemers in Cuijk ging aan de slag.

13 juli