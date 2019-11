Cuijk krijgt vijfde woontoren aan de Maas

Van de Donk praat snel met Sint Anthonis na opstappen burgemees­ter Sijbers

14 november SINT ANTHONIS - Wim van de Donk praat op de ‘kortst mogelijke termijn’ met de politiek in Sint Anthonis, zegt zijn woordvoerder. De commissaris van de Koning in Brabant wil met de gemeenteraad overleggen over de opvolging van burgemeester Marleen Sijbers.