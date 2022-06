Cuijkse automobiliste (81) die 18-jarige studente doodreed krijgt voorwaardelijke celstraf

Oorzaak ongeluk waarbij fietsster (18) omkwam in Katwijk blijft onduide­lijk, 81-jarige automobi­lis­te: ‘Ik heb haar niet gezien’

DEN BOSCH/KATWIJK - Wat de oorzaak is geweest van het noodlottige ongeluk op de Liefkeshoek in Katwijk op 1 maart 2021, het zal vaag blijven. De 81-jarige vrouw uit Cuijk die op die fatale dag met haar Opel tegen een 18-jarige fietsster botste, weet niet wat er gebeurd is. ,,Ik heb haar gewoon niet gezien”, zei ze vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch.

3 juni