Dagelijkse kost in Linden: oorlogsnieuws dat onder je huid gaat zitten

Ook deze vrijdagochtend krijgt Svitlana Kostovska via Whatsapp weer verontrustende foto’s binnen uit thuishaven Kiev. ,,Bij mijn ouders in de buurt is een enorm object gevonden. Het kan een mijn zijn, maar ook een niet-ontplofte raket. Nog dagelijks vinden er onverwachte explosies plaats. Meteen moest alles worden afgezet”, vertelt ze met zorgelijke stem.