Dankzij corona en Suez-blokkade maken ze in Katwijk vaart met sterkere en toch duurzamere tissues

Brabanders durven hun huis niet te koop te zetten, en dat drijft de prijs op

DEN BOSCH - In Brabant zijn afgelopen jaar een kwart minder bestaande huizen verkocht. Niet doordat er geen vraag naar is - die is schreeuwend hoog - maar doordat mensen hun huis niet te koop durven te zetten. Omdat ze bang zijn dat ze in deze krappe markt zelf achter het net vissen. Alleen in en rond Amsterdam kwamen nog minder huizen te koop, blijkt uit CBS-cijfers.

11 april