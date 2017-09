Oprukkende das zorgt voor gevaar op snelweg bij Cuijk

Boeren hijgen Gelderland in de nek over geitenstop

9:29 ARNHEM - De provincie Gelderland gaat elk jaar kijken of de vorige maand afgekondigde geitenstop verlengd moet worden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk wil jaarlijks bezien of nieuwe onderzoeken redenen geven om de geitenstop op te heffen of te verzachten