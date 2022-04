De F-35 komt, vliegbasis Volkel houdt drie informatieavonden voor inwoners uit de regio

Onderzoek Leeuwarden

De eerste informatieavond is op 19 april in ‘De Wilg’ in Wilbertoord. Op 25 april is er een bijeenkomst in gemeenschapshuis ‘Terra Victa’ in Odiliapeel en op 11 mei in het Fletcher-hotel ‘Teugel Resort’ in Uden. De bijeenkomsten duren van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden kan met de dag van voorkeur via VKL.Vliegbasis.Volkel@mindef.nl.