'De fietsende deken' Everard Huisman (93) van Gennep is overleden

Klassiek Voor Judith en Tineke Steenbrink is barok hun dagelijkse wereld

16:00 AMSTERDAM/UTRECHT De een-eiïge tweeling Judith en Tineke Steenbrink, in 1977 geboren in Nijmegen en getogen in Boxmeer, heeft met het door hen opgerichte ensemble Holland Baroque naam gemaakt, in binnen-en buitenland. Judith (viool) en Tineke (klavecimbel) zijn in de race voor de Edison Klassiek Publieksprijs 2017. Hun troef is het album Carrousel. Die plaat met allerlei soorten muziek heeft het in Amsterdam en Utrecht wonende duo opgenomen met de Rotterdamse trompettist Eric Vloeimans. Zondag wordt de winnaar van de Edison bekendgemaakt. Twee vrouwen, vijf stellingen.