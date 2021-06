De oudste rekening die nog is teruggevonden dateert uit 1885: ‘Wij maken van ieder huis een thuis’

In bedrijfBOXMEER - De oudste rekening die nog is teruggevonden dateert uit 1885: voor zeven zilveren rijksdaalder mocht betovergrootvader Herman Bos in 1885 het Rijkswachterskantoor schilderen. ,,Omgerekend was dat een uurloon van een halve cent voor de leerling-schilder en het dubbele voor een volwassen schilder”, weet Walter Bos (59) uit de archieven.

Hij is de vijfde generatie aan de leiding van het familiebedrijf. Samen met zijn vrouw Marjo (eveneens 59) nam hij circa dertig jaar geleden het bedrijf over van zijn ouders.

Het schildersbedrijf is dit voorjaar overgenomen, maar de woonwinkel is gebleven. Bos is een begrip in Boxmeer en omstreken. De vijfde generatie van het familiebedrijf zorgt in veel huizen voor een compleet nieuw interieur.

Meesterschilder

,,Ik was een jaar of tien toen ik met mijn vader en opa meeging. Ik mocht beginnen met het schuren en schilderen van vloerplinten.” Walter Bos ging na de middelbare school naar de vierjarige opleiding in Boxtel om meesterschilder te worden.

Volledig scherm Walter en Marjo Bos van voormalig schildersbedrijf Bos hebben de werkzaamheden verbreed en geven een compleet advies over interieur, kleurstelling, tapijt, raamdecoratie en alles wat met wonen te maken heeft. © Ed van Alem

,,De mooiste klus die ik in al die jaren heb mogen doen was de restauratie van het neogotisch altaarstuk van de kerk in Beugen. Pastoor van der Steen vroeg mij ook het Jezusbeeld te restaureren. Voor die uitdaging ging ik graag de steiger op.”

Geen opvolgers

Het schildersbedrijf van origine ging recent over naar een nieuwe eigenaar, het familiebedrijf Reijnders uit Venray. De vijf werknemers van deze tak gingen mee naar de nieuwe baas.

Huisschilder, kamerbehanger en cafébaas Al enkele jaren actief in het vak, vestigt Herman Bos zich definitief als huisschilder en kamerbehanger aan de Velgert in Boxmeer. ,,Door eene prompte en nette bediening hoopt hij de gunst en recommandatie van de ingezetenen van Boxmeer waardig te worden”, zo laat hij in een oude advertentie uit 1896 uit het lokale Boxmeerse Weekblad weten. Drie jaar later adverteert hij opnieuw in de lokale krant. In 1899 maakt hij zich bekend als huis- en decoratieschilder. ,,Voorts zijn bij hem de drooge en natte verf aan veel verminderde prijzen en alle mogelijke soorten behangselpapier tegen zeer billijjke prijzen verkrijgbaar.” Of de schilderstak onvoldoende oplevert is niet duidelijk, maar Herman Bos opent ook een café bij zijn zaak aan de Velgert. Met de kermisdagen is er ‘flink dansmuziek en ’s avonds concert’. Bovendien is hij agent voor de ververij van kledingstukken geworden.

,,Wij hebben geen opvolgers vandaar, dat wij ons bedrijf op tijd in goede handen hebben overgedragen. Ons besluit is ook ingegeven omdat wij werken met langdurige contracten met onze klanten. Voor het schilderen van bijvoorbeeld een appartementencomplex maak je met de vereniging van eigenaren een contract voor de komende twintig of dertig jaar. Om de continuïteit te waarborgen is het beter dat deze taken nu al worden overgenomen.”

Verf en behang

Begonnen op de Velgert in Boxmeer, verhuisde het bedrijf naar de Steenstraat, tegenover waar later het gemeentehuis kwam. Bos zat pal naast Schrijen, een ander schildersbedrijf. Toen de buurman stopte pakweg twintig jaar geleden was Bos al lang en breed verhuisd naar een groter pand aan de Elzenstraat. Oma Bos was er in de jaren 70 al begonnen met de verkoop van verf en behang. De eerste woonwinkel van de familie was een feit.

,,Het doe-het-zelven kwam toen op. Het was de tijd van de schrootjesplafonds. Mensen gingen zelf aan het klussen, ze kochten de spullen in de magazijnwinkel van de moeder van Walter om de afwerking in eigen handen te nemen. De transparante beits was in die jaren niet aan te slepen”, herinnert Walter zich.

Interieurwinkel

Een halve eeuw later is ‘Bos de Woonprofessionals’ een complete interieurwinkel geworden, die aangesloten is bij de landelijke keten Home Made By. De trots is de verfmengmachine. In honderden kleurvariaties is de verf op maat te maken. ,,Wij willen de klant volledig ontzorgen op interieurgebied, echt alles voor het hele binnengebeuren”, zegt Marjo Bos.

Volledig scherm Walter Bos. © Ed van Alem

Behalve het echtpaar Bos werken drie medewerkers in de winkel, waaronder een stoffeerder annex vloeren en gordijnen specialist, een verfdeskundige én een styliste.

,,Het interieur van een woonhuis kunnen wij compleet omtoveren. Wij gaan voor een totaalaanpak, van vloeren, wanden, deuren, verlichting en meubels. Aan alles wordt gedacht. Het vergt een heel goede en strakke planning en voorbereiding voor en door ons. Bij de uitvoering moet de afwerking ook honderd procent in orde zijn. Wij maken van ieder huis een thuis.”

Kasten

Van recente datum is de kastenafdeling. ,,Onze kasten worden 3D ingetekend, in de fabriek op maat gemaakt en geleverd. Wij monteren en plaatsen de kasten daarna bij de klanten thuis”, aldus Marjo.

,,De huiskamer wordt steeds meer een woon-, werk-, eetkamer en ontspanningsruimte in één. Dat hebben wij natuurlijk ook gemerkt dat de mensen de afgelopen coronatijd veel meer aan hun eigen huis willen gaan doen. Ze begonnen met het schilderen van de muren, er kwamen nieuwe gordijnen, een nieuwe vloer of een fris behang.”

Met passie voor interieur zit het ondernemerspaar Walter en Marjo Bos vol plannen om de woonwinkel aan de Elzenstraat in Boxmeer verder uit te breiden. Komend najaar is een kleine uitbreiding met onder meer een vernieuwde kastenshowroom gepland. ,,Dit gaat gebeurt om onze winkel nog verder te optimaliseren.”