De tragiek van een Gennepse bunkerbouwer

Restaurant De Diepen wordt beheerder camperplaatsen Gennep en Milsbeek

23 maart MILSBEEK / GENNEP - Eigenaren Marc en Franc Holthuysen van restaurant De Diepen in Milsbeek nemen het beheer over de camperplaatsen in de gemeente Gennep over. Dat betekent dat zij vanaf april verantwoordelijk zijn voor de vijf plaatsen aan de Martinushof in Gennep en tien plaatsen (dat zijn er nu nog vijf) direct naast hun horecagelegenheid.