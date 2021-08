Deelname Forum voor Democratie aan verkiezingen toch geen gelopen koers

Volgens haar zit Forum ‘middenin een selectieproces’. In het hele land worden geschikte mensen met politieke ambities gezocht om zich bij de partij aan te sluiten. ,,We scouten, rekruteren, zijn met mensen aan het praten. Volgende week donderdag staan we met onze vrijheidskaravaan in Cuijk.” Ook partijleider Thierry Baudet is daarbij aanwezig (11 uur Waaistraat/Maaskade).



Dat er nu nog geen ja wordt gezegd tegen deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in het Land van Cuijk in november, wil volgens haar niet zeggen dat dat niet gaat gebeuren. ,,Maar hoe groot die kans is, ik weet het niet.”



Boos op Jansen zijn ze zeker niet bij Forum voor Democratie, ook al sprak hij voor zijn beurt en gebeurde dat niet voor het eerst als het om deelname aan de verkiezingen gaat. ,,Hij doet dit niet uit kwade wil.”