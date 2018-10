'Deken van Venray wordt nieuwe bisschop van Roermond'

In 2019 naar de kerk in Beers voor diner, concert of bruiloft

BEERS - De kerk in Beers wordt over ruim een jaar een plek voor evenementen en sociaal-culturele activiteiten. In de rijksmonumentale Lambertuskerk, die naar verwachting in de loop van 2019 aan de eredienst onttrokken zal worden, is straks ruimte voor concerten, optredens, congressen, diners en exposities, maar bijvoorbeeld ook voor bruiloften en koffietafels.