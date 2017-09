Dennis Verweijen (37) uit Mill overleden na strijd tegen leukemie

Ernstige vorm van leukemie

Het leven van Verweijen stond de afgelopen jaren volledig op zijn kop. In mei 2015 werd een ernstige vorm van leukemie bij hem vastgesteld. ,,Aan dit mooie leven lijkt binnenkort een einde te komen”, schreef hij rond die periode in een indrukwekkende open brief.

Turbulent ziektejaar

In het boek, waar hij enkele maanden geleden nog over vertelde tijdens het Gelderlander Nieuwscafé in De Weijer in Boxmeer, komt het eerste, turbulente ziektejaar van hem helemaal terug. Het was voor de naar Uden verhuisde Verweijen nog serieus spannend of hij het wel kon voltooien, zo ziek was hij. ,,Regelmatig heb ik gedacht dat het boek er nooit zou komen.” Er is inmiddels zelfs een tweede druk van het boek Papa's Bloed uitgebracht.