Devotiemuseum Haps krijgt meer tijd om andere locatie te zoeken

De nieuwe eigenaars hebben besloten dat de schuur pas op zijn vroegst over een of twee jaar leeg moet. Tot dan heeft Van de Camp tijd om een andere plek te vinden. Volgens de nieuwe eigenaresse uit Cuijk moet aan de woning veel verbouwd worden. Pas daarna komt de museumschuur aan bod. Dat kan dus nog even duren. ,,Er is geen sprake van dat we het devotiemuseum zo snel mogelijk weg willen hebben.''