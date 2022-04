Deze heldinnen van de dansvloer schrikken niet (meer) van een scheurtje in de pols of van die stoere jongens

Barreto komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie voor NEC door knieblessu­re

WENUM WIESEL - Edgar Barreto komt dit seizoen wellicht niet meer in actie voor NEC. De 37-jarige middenvelder, die in afwachting is van duidelijkheid over zijn toekomst bij de Nijmeegse club, herstelt moeizaam van een knieblessure.

15 april