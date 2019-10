Deze melkveehouder uit Sint Hubert is trots op de boze Land van Cuijkse boeren

Celstraf geëist tegen man die in Cuijk drugsdea­ler stak

13:12 DEN BOSCH/CUIJK - Een 31-jarige Boekelaar stak vanaf de achterbank van een auto in Cuijk, een groot mes in de kleding van een man, ter hoogte van diens schouder. Dat stelde het Openbaar Ministerie gistermiddag in Den Bosch. Tegen de man is 190 dagen celstraf geëist.