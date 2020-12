Deze piloten uit Cuijk en Nijmegen mogen nu niet vliegen met doodzieke kinderen. Dus helpen ze het Rode Kruis tegen corona

Met hun nog jonge stichting Pilots For Charity hebben Cleophas en zijn collega-piloten Mike Willems uit Nijmegen en Stijn Van den Bulcke uit België al bijna 13.000 euro ingezameld voor de strijd tegen corona van het Rode Kruis.



Dat is dit jaar het goede doel van de geldinzamelingsactie van 3FM Serious Request The Lifeline.

Voor dat bedrag hebben de piloten via de webshop van 3FM al heel wat T-shirts, truien, mutsen, stickers, bedankt-speldjes en uiteraard mondkapjes verkocht. De 3FM-actie duurt nog tot donderdagavond.

Doodzieke kinderen

Pilots For Charity zag drie jaar geleden het licht. Ze stellen met donaties aan onder meer stichting Hoogvliegers terminaal zieke en gehandicapte kinderen met hun ouders in staat nog een laatste keer het luchtruim te kiezen.

Stichtingsvoorzitter Cleophas: ,,Wij hebben onze droom zien uitkomen, en dat is piloot worden. Maar veel zieke kinderen kunnen hun droom nooit waarmaken. Nu pleziervluchten dit jaar ook niet zijn toegestaan vanwege corona, en er doodzieke kinderen komen te overlijden zonder nog een laatste keer te mogen vliegen, wilden we ons op een andere manier inzetten. Dan kun je maar beter corona zelf aanpakken. Zo zijn we uitgekomen bij 3FM en hun actie dit jaar voor het Rode Kruis en corona. We verzorgen voor hen de merchandising.’’

Opnames

Radiostation 3FM maakte woensdagmiddag in Cuijk opnames. In een lege bedrijfshal van de Cuijkse ondernemer Paul van Schaijik, pal naast de testlocatie van de GGD in Cuijk, zijn honderden bestellingen ingepakt.

Eerder dit jaar leek het er nog op dat 3FM-dj's in de week voor kerst onder meer door het Land van Cuijk zouden lopen, op weg van Roermond naar Zwolle. Maar door aangescherpte coronamaatregelen ging de fysieke wandeltocht eind dit jaar niet door. Onder de noemer ‘help de helpers’ zamelt de publieke radiozender geld in voor het Rode Kruis om hulpverleners te ontlasten en om verspreiding van corona tegen te gaan.