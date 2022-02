Deze schattige pluizenbollen behoren tot de nieuwste aanwinsten van ZooParc Overloon

In het dierenpark zijn de afgelopen weken nog meer dieren geboren. Meest bijzonder zijn de drie boshonden, een bedreigde soort die leeft in de natte en bosachtige gebieden van Centraal- en Zuid-Amerika. Naast ontbossing en jacht heeft het dier ook te maken met ziektes afkomstig van de huishond.



,,De geboorte van de boshonden is voor ZooParc erg bijzonder, want het is de eerste keer dat deze soort wordt geboren in ons park", vertelt hoofddierenverzorger Steven van den Heuvel. ,,Het zijn drie mannetjes en het gaat erg goed met zowel moeder Kima als met haar puppy’s.”