Dit is de brouwer van Bart’s Bieten Bier: een pint voor NEC’er Van Rooij, de lokale held

Brandweer blust vierde brand in elf dagen in dezelfde wijk in Boxmeer

BOXMEER - Opnieuw brand in de schilderswijk in Boxmeer. Dit keer stond vanmorgen vroeg een afvalzak onder een coniferenhaag aan de Gerard Honthorststraat in lichterlaaie. Het is het vierde brandincident in de wijk in elf dagen.

25 augustus