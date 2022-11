Dode persoon aangetroffen in een appartement in Cuijk, politie sluit misdrijf uit

Uitzend­kracht raakte zwaarge­wond in steenfa­briek, bedrijf blijft erbij: het was geen opzet

OEFFELT - Een uitzendkracht raakte in 2015 met zijn hand bekneld in een machine van een steenfabriek in Oeffelt. Het stak bestuursleden van deze onderneming dat de rechtbank in 2019 concludeerde dat dit opzettelijk gebeurde. ‘Wij zijn een familiebedrijf. We gaan netjes met onze mensen om.’

10 november