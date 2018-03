Doodgeschoten man gevonden in auto in Schaijk

Werkstraf voor Cuijkenaar die agent bijna wurgde

21 maart DEN BOSCH/CUIJK - De 24-jarige Cuijkenaar, die op 3 september 2017 nabij café Taurus een agent in een nekklem nam, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De rechtbank ging ervan uit dat de wurggreep van 'beperkte duur' was en zag onvoldoende bewijs voor de beschuldiging dat de Cuijkenaar de greep 'strakker had getrokken'.