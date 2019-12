Doorgetrokken streep op A73 moet het bij opritten snelweg veiliger maken

Ongevallen

,,Hoe rustiger het verkeersbeeld rondom een aansluiting, des te beter het is voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Door het conflict tussen invoegend verkeer en verkeer dat van de linker- naar de rechterrijstrook wil uit te bannen met een doorgetrokken streep, wordt er rust gecreëerd. Dat vermindert de kans op ongevallen en verhoogt daarmee de verkeersveiligheid.’’ Rijkswaterstaat verwacht de extra witte lijnen op de A73 in deze regio volgend jaar aan te brengen. Wanneer, kan de wegbeheerder nog niet zeggen.

Cuijk

In het noordoosten van Brabant gaat het om de opritten bij Cuijk aan beide kanten van de snelweg. Hier komen extra witte lijnen van 400 tot 450 meter. Ter hoogte van Rijkevoort (naar het noorden) gaat het om een aaneengesloten lijn van 350 meter. Bij de oprit Haps (naar het noorden) is sprake van 450 meter.

Wijchen en Malden

In de regio Nijmegen krijgen de afslagen Wijchen (naar het zuiden), Nijmegen-Dukenburg (beide kanten) en Malden (beide kanten) van deze extra markering over eveneens enkele honderden meters, waar niet overheen gereden mag worden.



Op de A73, en dan vooral op het 25 kilometer lange Brabantse stuk, gebeuren de laatste jaren veel ongelukken. Over 2018 heeft de politie over de hele A73 van iets meer dan honderd kilometer 457 ongelukken geregistreerd. 301 ervan gebeurden in een straal van een kilometer van een op- en afrit.



(Auto)verzekeraar Univé meldde vorige week, op basis van een eigen analyse van 75.000 ongelukken op snelwegen van 2016 tot en met 2018, dat ruim zes op de tien ongelukken binnen een kilometer van een op- en afrit plaatsvinden. Daarmee is de kans op een ongeluk bij een op- en afrit volgens Univé ruim drie keer zo hoog.