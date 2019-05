Drie jaar oud akkefietje op Maasland Radio nu een hit

Onder het kopje ‘Ontslag nemen in stijl’ is een fragment te zien waarin diskjockey Luke Clerx uit Horst zijn afscheid aankondigt. Daarbij haalt hij fel uit naar directeur Vince Beijersbergen. Het anderhalve minuut durende fragment, waarin Clerx zijn toenmalige baas van de in Nieuw-Bergen zetelende omroep er flink van langs geeft, is in trek bij de bezoekers van Dumpert.



‘Met allemaal lulsmoezen probeert hij me hier weg te krijgen. Achter mijn rug om probeert hij mij zelfs te vervangen met een sportprogramma. Vertrouwen is voor mij een dingetje, ik ben het gewoon spuugzat. Jongen stik er lekker in, ga lekker je programma maken.’