Dronken man in Wilbertoord bedreigt agenten bij arrestatie met coronavirus

Bekend klooster in Boxmeer wordt veilige haven voor intensieve PTS­S-behande­ling

16 mei BOXMEER - De deal is bijna rond: na een lange tijd van leegstand verandert klooster Elsendael in Boxmeer in een PTSS-kliniek. Want traumazorg in Nederland kan zoveel beter, zeggen de initiatiefnemers van Curalma.