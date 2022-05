Dronken veroorzaker (23) zwaar ongeval Overloon snapt zelf ook niet waarom hij achter het stuur stapte

90-jarige automobi­list manoeu­vreert zich tussen vrachtwa­gen en tractor door en komt met schrik vrij

OEFFELT - Een 90-jarige bestuurder van een personenauto is vanmiddag met de schrik vrijgekomen toen hij zich op de N264 bij Oeffelt tussen een vrachtwagen en een tractor door manoeuvreerde. Bij het opmerkelijke voorval raakte wonder boven wonder niemand gewond.

