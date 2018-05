Drugslab gevonden na flinke brand in loods Berghem

De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling en in de omgeving werd een sterke chemische lucht geroken. Bij aankomst van de brandweer bleek de loods vol met chemicaliën te staan. Wat de omvang is van het drugslab is nog onbekend.

Een 37-jarige man, de eigenaar van de loods, had rook ingeademd. Hij werd nagekeken in de ambulance en is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Of hij ook daadwerkelijk betrokken is bij het drugslab, moet blijken uit verder onderzoek.