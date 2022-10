Duits Lijntje heeft niet genoeg ‘fietspotentie’ om snelfietsroute Uden-Mill te worden

Dik onder de norm

Bureau Mobycon heeft namens beide gemeenten onderzocht of er voldoende ‘fietspotentie’ is om zo’n miljoenen kostende snelfietsroute aan te leggen. Nee, is kort samengevat de conclusie. Het bureau heeft becijferd dat er nu en zelfs over tien jaar onvoldoende fietsers zijn die zo’n pad zouden gebruiken. Op dit moment zouden dat er tussen de 1227 en 1265 per etmaal zijn, aldus Mobycon, en in 2031 nog altijd maar een kleine 1357 tot 1400 fietsers in 24 uur. Dik onder de norm van 2500 fietsers per etmaal die gehanteerd wordt voor de aanleg van een snelfietspad.