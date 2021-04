Duitse kampeerders slaan paasweekeinde over: ‘Die wilden niet komen omdat ze in quarantaine moeten’

Ze zijn er, maar het houdt niet over

4 april HEIJEN/MILSBEEK - Ze worden nu al aangeboden: asperges van de koude grond. Bij kwekerij Vullings in Heijen staan ze ‘te pronken op de balie’, zo heet het op de Facebookpagina. Maar dat is door de schaarste van de groente nu eventjes niet helemaal waar. Ook Koen-Jos Berns van aspergekwekerij Berns in Milsbeek heeft het eerste witte goud al gestoken. Maar het houdt nog niet over, zegt hij.