Dumping drugsafval bleek nep: politie hield actie om inwoners bewust te maken van gevaar

Column Dwarskijker Fijn dat ze in Gennep wel mogen gaan stemmen

Best saai dat ik vandaag niet mag stemmen. Overal in Nederland zijn de rode potloden geslepen en bij ons liggen ze met afgebroken puntjes in een lade van het gemeentehuis. Snap wel dat er lui zijn geweest die de gemeente Land van Cuijk hebben gebeld met de vraag waarom ze geen stempas hebben gekregen.

16 maart