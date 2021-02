Echtpaar opgelicht met maishandel, nu moeten ze hun huis verkopen

Waterschap blijft nuchter ondanks hogere waterstand in de Maas: ‘Het stroomt wat sneller, ziet er leuk uit’

30 januari DEN BOSCH - Rijkswaterstaat houdt al enkele dagen code geel aan voor verhoogde waterstanden in enkele rivieren, zoals de Maas. Waar in Limburg weilanden onder water komen te staan, maken ze zich bij het Waterschap Aa en Maas voorlopig nog geen zorgen. ,,We zijn alert en actief, maar dat is ons werk", laat een woordvoerder weten.