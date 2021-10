Ed Derks wordt nu even niet heel vroeg uit bed getrild: ‘Chauffeurs gaan hier straks echt niet omrijden’

Nieuwe beelden van aanslagen rondom e-bike onderne­ming, maar politie krijgt nog weinig tips

21 oktober De oproep van Justitie om getuigen over de aanslagen rondom een e-bikebedrijf heeft nog weinig nieuwe informatie opgeleverd. Tot nu toe is er bij de politie Oost-Brabant één tip binnengekomen over een schietincident in Cuijk.