Eefke en Ilona vliegen niet op bezems maar brengen wel een tijdschrift op de markt: voor en door heksen

interviewSpoiler alert: deze heksen vliegen niet op bezems. En op de vraag of ze kunnen toveren, is het antwoord ook nee. Toch noemen Eefke Peeters en Ilona Stroecken zich straks heks. Want ja, er bestaat een heuse heksenopleiding.

Eefke Peeters vertelt, namens de twee heksen in spe, hoe het is om heks te zijn en te worden. En waarom ze het HX Magazine gaan uitbrengen. Maar eerst even een vraag vooraf: Ga je me in een pad veranderen als ik vervelende vragen ga stellen? ,,Nee hoor, wees niet bang’’, zegt Eefke Peeters geruststellend.

Toevallig of niet, Peeters zit bij de restaurant Heksenboom in Sint Anthonis. Daar wordt ze, nog niet herkend als heks. Waar dat wel gebeurt, is het vaak lacherig en moet ze uitleg geven over de vooroordelen over heksen. Want heksen bestaan toch niet? Wel dus, beweren de twee en met hen veel anderen. Voldoende genoeg om er een blad aan de wijden dat vier keer per jaar uit moet komen.

Een vraag die vast vaak gesteld wordt: Hoe zit het met zwarte magie? Met toverdrankjes met koeienogen en kikkerdril? Allemaal onzin toch?

,,Nee, we doen niet aan zwarte magie. Geen voodoopoppetjes waar we spelden in steken. Het is een nieuwe wet van heksen, we mogen geen kwaad doen. Maar ik geloof wel in karma. Als iemand iets naars doet, komt daar ongetwijfeld een reactie op.

En toverdrankjes, ik maak wel maanwater. Donderdag was het volle maan. Dan zet ik ’s nachts een kan water op de vensterbank. De maan geeft energie aan het water. Zo kan je ook edelstenen opladen. Door ze gewoon bij volle maan op de vensterbank in het licht te leggen. Tja, en of het helpt? Het is misschien wel meer suggestie. Iets waar je zelf in gelooft. Alleen dat kan al energie geven.’’

Quote Voor ons is de hekserij vooral het respect voor de natuur. Zelfred­zaam­heid Eefke Peeters

Volledig scherm Eefke Peeters en Ilona Stroecken zijn samen begonnen aan een heksencursus. © Ed van Alem