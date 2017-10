Een brandende truck voor het huis, dat is even schrikken

,,Zal ik met het slechte of het goede nieuws beginnen?’’, vraagt de verbouwereerde Marijke Huijbregts uit Oeffelt. ,,Met name het glas in lood, daar baal ik wel van. Het goede nieuws is dat we hier nog niet wonen. We zijn eigenlijk net gestart met opknappen. Zandstralen van de balken, dat was de eerste klus. Dat stond voor vandaag op het programma. Ik zei nog 'hèhè, we zijn begonnen.’’



Verzekerd

Huijbregts heeft het pand Grotestraat 82 pas een paar maanden geleden gekocht. ,,Ik was aan het werk in Mill en werd gewaarschuwd door een kennis dat er een vrachtwagen in brand stond. Die stuurde me via WhatsApp een filmpje. Ik ben toen toch maar in de auto gesprongen. Onderweg kwam er ook nog eens een politiewagen met sirene en zwaailichten langs me opvliegen die dezelfde kant op ging. Dan denk je wel even... Ach ja, er zijn gelukkig geen gewonden en alles is verzekerd, dus waar praat je over’’, relativeert ze.