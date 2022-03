EGS’20 in race om sportcomplex van het jaar

ESCHAREN/VELP - Je kunt op het veld kampioen worden, maar voetbalvereniging EGS’20 in Escharen kan dat ook rondom het veld. De accommodatie van de club is genomineerd voor de titel Sportaccommodatie van het Jaar.

Er moet nog wel even worden afgerekend met Sportvereniging SDDL uit Demen en korfbalvereniging Tempo uit Alphen aan den Rijn. De verkiezing is een initiatief van NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt.

Fusie was noodzakelijk

Natuurlijk, het gloednieuwe sportcomplex waar in september 2020 de eerste competitiewedstrijd werd gespeeld, ziet er fantastisch uit. En het had er nooit gestaan als de voetbalverenigingen Estria uit Escharen, GVV’57 uit Grave en SCV’58 uit Velp in het verleden niet hadden besloten te fuseren.

Die fusie, van drie naar één, is voor de jury van de verkiezing al een pluspunt.

Maar er is meer. De jury roemt ‘de compacte bouw’, waardoor minder energieverbruik nodig is. Het mag duidelijk zijn: duurzaamheid speelt een grote rol in de verkiezing.

Hockey en bso

Dat ook de hockeyclub er een plek kreeg en dat ‘het clubgebouw’ ook domein is van de buitenschoolse opvang, maken de kans op uiteindelijke winst alleen maar groter. Multifunctionaliteit speelt een grote rol. De jury waardeert bijvoorbeeld ook dat sporters van het nabijgelegen asielzoekerscentrum - ‘integratie’- er gebruik van kunnen maken.

Het sportpark had er nooit gelegen als de drie voetbalclubs in 2012 niet bij elkaar waren gaan zitten om eens over de toekomst na te denken. Een gezamenlijk zaalvoetbaltoernooi was een eerste stap, samenwerking om voldoende teams op de been te brengen bij de meisjes een tweede. Scheidsrechters werden uitgewisseld en er kwam een keepersschool.

Uiteindelijk kwam het tot een fusie en een nieuw sportpark waar je ook nog eens - volgens de jury - gezonde voeding kunt krijgen. Weer een pluspunt. Er schreven zich 58 verenigingen in voor de wedstrijd, die voor de derde keer wordt gehouden.