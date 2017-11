Eis zes jaar cel voor verkrachten minderjarige nichtjes in Grave

De eerste tegen wie het slachtoffer vertelde van het vermeende misbruik was haar tante: ze stuurde die een tekstbericht. De vrouw 'kon het niet geloven'. Ze confronteerde haar vriend, maar die ontkende alles. Ze geloofde de man en er werd verder niets meer over gezegd. Na de aangifte toonde de vrouw zich als getuige verontwaardigd bij de politie. ,,Ik vond het altijd een lief meisje. We hebben altijd voor haar klaar gestaan. Nu vind ik haar niet meer lief. Ze denkt zeker dat ze een hoop geld kan beuren of zo.”



De vrouw wist opvallend genoeg niets van het 'potje' om uit te snuiven of over seksspeeltjes: 'die gebruikten ze niet'. Deze dingen, die volgens het slachtoffer in een doos onder het bed stonden, waren na de aangifte uit het huis verdwenen. Later werden ze teruggevonden in een kluis van de verdachte in het huis van een familielid.



De verdachte zei donderdagmiddag dat hij zowel de 'poppers' in het potje als de seks-attributen gebruikte met zijn vriendin. Die had daar niets over verteld 'vanwege de privacy'. De Gravenaar ontkende alle feiten: hij wist niet waarom hij 'vals werd beschuldigd'.