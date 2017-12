Emile Roemer ergert zich aan kritiek: 'Ik piekte wel'

Wat is er dan sindsdien in uw hoofd gaan spelen?

,,Ik ben nu elf jaar kamerlid en bijna acht jaar partijleider. Ik was altijd bezig met de vraag hoe je de partij verder kan helpen. We hebben op heel veel onderwerpen vooruitgang geboekt. We zijn een brede grote partij met meer afdelingen geworden. Mijn laatste wens was om de SP in de regering te krijgen maar dat was nu niet mogelijk. Er is nu een nieuw kabinet. Dan zit je vier jaar in de oppositie. Is het realistisch dat ik over vier jaar weer lijsttrekker ben? Dan is het antwoord gewoon nee.’’



Waarom is dat antwoord nee?

,,Omdat mensen toe zijn aan vernieuwing. Je ziet dat ook bij andere partijen. Mensen kennen mij nu wel. Willen wij een forse stap maken als SP, en die potentie hebben wij, dat zal een ander het moeten doen. Dit is een goed moment.’’



Is er druk uitgeoefend op u? Nam u dit besluit alleen?

,,Er is eerder druk uitgeoefend om het niet te doen. Ik heb gesproken met intimi. Mijn vrouw ook, maar zo’n beslissing neem je alleen.’’



Bent u moe nu?

,,Ja, nog wel een beetje. Het heeft wel impact, hoor. De onrust is best vermoeiend. Je hebt zelf het besluit al genomen, maar je weet niet hoe de reacties zullen zijn. Dat is spannend. Dit zijn heftige momenten als mens.’’



En? Hoe vond u de reacties?

,,Ontzettend warm. Er straalt dankbaarheid uit.’’



Er verschijnen ook stukken in de krant. Daar staat in dat u te aardig bent voor de politieke arena. Ziet u dat als een compliment?

,,Ik merk daarin de kloof tussen de journalistiek en de mensen. De journalistiek duidt het als negatief terwijl mensen die het lezen daar boos over worden. De mensen vinden het een verademing. Terwijl journalisten zich afvragen: als je de spelletjes niet beheerst. wat doe je dan in de politiek? De mensen willen juist iemand die wars is van de trucjes en de spelletjes.’’